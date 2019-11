Catherine Deneuve, în "stare gravă" la Paris Potrivit publicației franceze Le Parisien, Deneuve, o legenda a cinematografiei franceze, este "in stare grava". Catherine Deneuve a stiut cu multa inteligenta sa faca trecerea de la rolurile de sex-simbol din tinerete la cele mature, serioase si ramane una dintre cele mai cautate actrite franceze. Film despre Islam



Film despre Islam Anul acesta, ea și-a lansat la Festivalul de la Berlin filmul "L'adieu a la nuit", de Andre Techine, care surprinde framantarile generate de radicalizarea islamista a unui tanar. Catherine Deneuve, pe parcursul carierei sale impresionate, a castigat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

