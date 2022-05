Câteva lucruri interesante din Anuarul Statistic al Judeţului Iaşi ediţia 2021 (I) Statistica oficiala pare un domeniu oarecum ermetic datorita faptului ca are ca fundament statistica matematica si stiinta probabilitatilor. Calculul matematic, formulele complicate, graficele si alte metode de vizualizare a datelor statistice indeparteaza uneori pe potentialii beneficiari. Pentru a imprieteni statistica oficiala cu utilizatorii de date statistice, Institutul National de Statistica (INS) pune la dispozitia acestora baza de date TEMPO Online, accesibila de pe orice dispozitiv digital (PC, tableta electronica, telefon inteligent) conectat la internet, precum si o serie de publicatii… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

