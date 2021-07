Stiri pe aceeasi tema

- Introducerea rețelei noi de canalizare de pe strada Neagoe Basarab a avansat cu 40 de metri. Lucrarile au fost oprite temporar pe perioada ploilor torențiale, dar acum acestea continua in forța.Cu toate ca acum vremea este favorabila, condițiile de lucru sunt dificile din cauza pamantului argilos și…

- CHIȘINAU, 9 iun – Sputnik. Parlamentul European a votat cu majoritate de voturi introducerea unui certificat digital privind Covid in Uniunea Europeana, conform rezultatelor votului publicate. Decizia privind certificatele consta din mai multe documente, deputații au sprijinit toate deciziile…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a fost prezenta vineri la Iași unde incepe ediția a doua a Maratonului de Vaccinare, organizata de Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa”. „Cred ca toate aceste inițiative, unele mai mici, unele mai mari, care duc la vaccinarea a 100 de oameni daca…

- Primaria Constanta a eliberat pe 19 mai, certificatul de urbanism pentru societatea Inter VIP SRL Societatea este controlata de Iancu Adrian Stavrositu, sotul fostei deputate PDL Maria Stavrositu Primaria Constanta a eliberat astazi, 19 mai, certificatul de urbanism pentru societatea Inter VIP SRL,…

- Statul american Carolina de Sud a introdus opțiunea ”plutonului de execuție” pentru a aplica pedeapsa capitala condamnaților la moarte, care pot alege și scaunul electric, a anunțat, luni, guvernatorul Henry McMaster, potrivit Hotnews , care citeaza AFP. „In weekend, am ratificat o lege care va permite…

- Mai mulți studenți ai Universitații de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași au lansat o petiție online impotriva posibilitații ca o decizie adoptata de conducerea UMF sa permita doar studenților vaccinați anti-Covid-19 sau care prezinta test PCR negativ ori adeverința de boala sa susțina…

- Napoli - Inter se joaca azi, de la 21:45, intr-o partida care are o miza cu adevarat serioasa pentru gazde, implicate puternic in lupta pentru un loc de Liga Campionilor. Inter are opt puncte avans in fruntea ierarhiei și e aproape campioana in Italia. Eliminata din Europa, Inter s-a concentrat puternic…

- A fost aprobata, in ședința de Guvern, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 prin care se introduce posibilitatea aplicarii sancțiunii complementare a inchiderii temporare a activitații operatorilor…