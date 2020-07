Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in cadrul Centrului de triere de la Moldexpo au fost internate 72 persoane cu suspecție la Covid-19, anunța Ministerul Sanatații. Totodata, alte 268 persoane au fost externate din instituțiile spitalicești, dupa tratament.

- CHIȘINAU, 6 iul – Sputnik. Alte 329 de persoane s-au tratat de COVID-19 in ultimele 24 de ore, informeaza Ministerul Sanatații, Munci și Protecției Sociale. Potrivit unui comunicat de presa al instituției, bilanțul a ajuns la 11 mii 47 de persoane vindecate de COVID-19, din numarul total de 17 814…

- Peste 400 de persoane, testate pozitiv la Covid-19, sunt in stare grava, dintre care 24 sunt conectați la aparatul de respirat. Alte 887 de pacienși au o stare de gravitate medie, iar restul - satisfacatoare. Totodata, pe parcursul a 24 de ore, 43 de persoane cu suspecție la noul tip de coronavirus…

- CHIȘINAU, 10 iun - Sputnik. Ministerul Sanatații anunța ca 5930 de persoane din cele 10 025 depistate pozitiv cu COVID-19 s-au vindecat. Timp de 24 de ore, in cadrul Centrului COVID-19 Chișinau au fost internate 101 persoane cu suspiciune de COVID-19. © CC0 / ikonAu oare legatura formele severe de…

- In ultimele 24 de ore, in cadrul Centrului COVID-19 Chișinau, au fost internate 124 persoane cu suspecție la Covid-19. Totodata, 305 pacienți, internați in instituțiile strategice din țara, sunt in stare grava, dintre care 20 pacienți sunt conectați la aparate de respirație asistata. Alte 775 denota…

- Crește numarul pacienților conectați la aparate de respirație asistata. Astfel, dintre persoanele internate in stare grava cu diagnosticul de Covid-19, peste 20 au nevoie de astfel de aparate. Totodata, in ultimele 24 de ore, in cadrul Centrului de triere de la Moldexpo au fost internați 46 pacienți…

- Cinci persoane din Centrul de Ingrijire si Asistenta de la Branisca, administrat de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Hunedoara, au fost infectate cu coronavirus si au fost transferate la spital, iar 9 ingrijitori s-au autoizolat voluntar in acest centru care a si intrat…

- Cinci persoane din Centrul de Ingrijire si Asistenta de la Branisca, administrat de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Hunedoara, au fost infectate cu coronavirus si au fost transferate la spital, iar 9 ingrijitori s-au autoizolat voluntar in acest centru care a si intrat…