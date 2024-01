Câte microîntreprinderi poate să aibă o persoană, începând cu acest an O persoana poate sa dețina doar o singura microintreprindere, incepand cu acest an, fața de trei cat era pana acum. Cei care sunt in aceasta situație trebuie sa opteze pentru care dintre firme sa fie aplicat sistemul de impozit pe profit. Astfel, un acționar/asociat poate deține peste 25% din valoarea acțiunilor/ parților sociale doar la o singura microintreprindere,arata compania de consultanța Crowe Romania. Pana in acest an, limita era de deținere a peste 25% din acțiuni/parți sociale la 3 microintreprinderi. In cazul in care un antreprenor are, in 2024, peste 25% acțiuni/ parți sociale din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

