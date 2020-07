Stiri pe aceeasi tema

- ​Au trecut 2 luni și jumatate de la redeschiderea programului de creditare a firmelor cu garanții de stat, IMM Invest, iar Fondul de garantare a transmis rezultatele oficiale de pâna acum, în privința numarului de credite acordate IMM-urilor și a sumei garantate. Citește mai departe…

- Raiffeisen Bank a aprobat 1000 de credite IMM Invest, in valoare de 500 de milioane de lei, numarul solicitarilor depasind 5.000, a anuntat, joi, banca, intr-un comunicat."Programul IMM Invest inseamna mult efort colectiv si angajament din partea tuturor celor implicati: clienti, echipa de…

- "Succesul IMM Invest incontestabil!Pana acum: 8368 de firme!!! 7,2 miliarde lei credite acordate!!! Un record absolut! Deja creditele prin IMM Invest reprezinta 10,5% din stocul total de credite in lei pentru companii. Anul trecut rata lunara de crestere a stocului de credite pentru companii era de…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat ca programul IMM Invest este un ”succes incontestabil”, in contextul in care pana acum au fost acordate 8.368 de credite pentru firme, in valoare totala de 7,2 miliarde de lei.”Succesul IMM Invest INCONTESTABIL! Pana acum: 8368 de firme!!! 7,2 miliarde lei…

- Banca Transilvania a aprobat 1.000 de credite in cadrul IMM Invest, program care sustine antreprenorii prin acces la lichiditate, prin garantarea majoritara a acestor credite si subventionarea dobanzii de catre Stat pana la finalul anului.

- Pe fluxul bancilor partenere proiectului IMM Invest au fost aprobate peste 5.000 de credite, iar acestea urmeaza a fi transmise catre Fondul de Garantare. Un numar de 451 de credite in valoare de peste 300 de milioane de lei au fost deja transmise catre FNGCIMM pentru acordarea garantiei.

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, Ordonanta de urgenta privind programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM Invest, pe care au modificat-o, astfel incat, pentru anul 2020, plafonul total al garantiilor care pot fi acordate in cadrul programului a fost marit de la 15…

- Ministrul Finantelor Florin Citu a anuntat ca, incepand de vineri, IMM-urile din Romania au acces la programul IMM Invest, prin The post Florin Citu: Incepand de astazi, IMM-urile din Romania au acces la credite garantate – VIDEO appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .