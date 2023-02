Stiri pe aceeasi tema

- Au demarat in aceste zile lucrari de foraje și investigații geotehnice pe traseul viitoarei centuri a municipiului Baia Mare, care ar urma sa se intinda pe aproape 40 de kilometri. ”In aceste zile, pe traseul viitoarei centuri rutiere a Baii Mari se efectueaza lucrari de foraje și investigații geotehnice,…

- Petrova Continua sa fie frig in Maramureș in aceste zile. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș a anunțat ca am avut -15 grade la Targu Lapuș, -12 grade la stația meteo Iezer, in Pasul Prislop, -11 grade la Ocna Șugatag și in Pasul Gutai, -10 la Sighetu Marmației, -8 grade in Baia…

- Joi, 26 ianuarie la ora 07.00, polițiștii Serviciului Rutier Maramureș au intervenit la un accident rutier produs pe D.N. 1C. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de catre un barbat de 69 de ani din Bozanta Mare, dinspre Bușag inspre Baia Mare, a surprins și accidentat…

- Ieri, 26 ianuarie la ora 07.00, polițiștii Serviciului Rutier Maramureș, au intervenit la un accident rutier produs pe D.N. 1C. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de catre un barbat de 69 de ani din Bozanta Mare, dinspre Bușag inspre Baia Mare, a surprins și accidentat…

- In 27 decembrie, in jurul orei 15.30, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Farcașa au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de catre un barbat, in calitate de participant la trafic, cu privire la faptul ca pe D.J. 108 A, dinspre Ardusat inspre Farcașa, circula haotic un autoturism. Deplasați pe D.J. 108…

- CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ, anunța publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modificare soluție constructiva autorizata prin AC nr. 31/10.02.2020…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 07.00, polițiștii Serviciului Rutier au intervenit la un eveniment rutier produs pe D.N.1C, in dreptul intersecției cu strada 51 Tauții Magherauș. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca o femeie de 37 de ani din Tauții Magherauș, aflata la volanul unui…

- Sirul accidentelor rutiere continua pe soselele din judet. O coliziune intre doua autoturisme a avut loc in aceasta diminerata la Tautii Magheraus, langa intersectia cu Nistru. Circulatia este oprita, coloana de masini intinzandu-se pana la Metro. Grav accident la Botiza, CINCI victime transportate…