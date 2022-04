Catastrofă în China. Zeci de dispăruţi Zeci de persoane sunt imobilizate sau date disparute dupa prabusirea unui imobil in centrul Chinei, au anuntat sambata responsabili locali, in a doua zi a operatiunilor de salvare, relateaza AFP. Imobilul cu opt etaje s-a prabusit vineri dupa-amiaza in orasul Changsha. In imobil se aflau un hotel, mai multe apartamente si un cinema. Cel putin 23 de persoane erau imobilizate la sfarsitul zilei de sambata, in timp ce alte 39 nu puteau fi contactate, le-a spus primarul din Changsha, Zheng Jianxin, jurnalistilor. Niciun deces nu a fost anuntat pana in prezent. Autoritatile orasului sustin ca cinci… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

