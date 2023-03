Stiri pe aceeasi tema

- Hellenic Train, compania privata care opereaza caile ferate in Grecia, a anuntat ca va despagubi fiecare familie a celor 57 de pasageri decedati in accidentul de tren din 28 februarie cu o „plata in avans” de 42.000 de euro, transmite joi EFE.

- Seful de gara din Larissa, Vassilis Samaras, in varsta de 59 de ani, a fost inculpat pentru presupusa responsabilitate in moartea unui numar mare de persoane si a fost plasat in arest preventiv, la cateva zile dupa catastrofa feroviara soldata cu 57 de decese, relateaza news.ro.

- Premierul elen Kyriakos Mitsotakis le-a cerut iertare familiilor victimelor, intr-un mesaj solemn transmis duminica, dupa catastrofa feroviara soldata cu 57 de morti si care a suscitat o furie uriasa in Grecia, transmite AFP, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Prima conversație este intre șeful de gara din Larissa și mecanicul trenului care venea de la Salonic. Șeful de gara ii spune trenului 62 sa mearga inainte, in mod normal, mecanicul garniturii de pasageri neavand niciun motiv sa puna la indoiala instrucțiunea.

- Aproximativ doua mii de manifestanți s-au adunat aseara la Salonic, in nordul Greciei, pentru a protesta fața de erorile care au dus la catastrofa feroviara de marți seara, soldata cu 57 de morți și cel puțin 56 de disparuți, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Durerea si socul provocate de accidentul de tren de la Larissa, petrecut in noaptea de marti spre miercuri si soldat cu 43 de morti, potrivit celui mai recent bilant, s-a transformat in furie in Grecia, unde miercuri seara au izbucnit proteste, multi considerand ca este deznodamantul iminent al unei…

- Cel putin 32 de persoane si-au pierdut viata si 85 au fost ranite marti noaptea in coliziunea dintre un marfar si un tren de pasageri care facea legatura intre Atena si Salonic, in Grecia, au anuntat pompierii miercuri, transmite AFP. ‘Pana in prezent au fost gasite moarte cel putin 26 de persoane’,…