Cataramă nu a fost „agent”, ci „sursă” a Securității Era candidat la recrutare, dar nu a mai apucat Viorel Catarama, candidat la alegerile prezidențiale, nu a fost agent sau colaborator al Securitații ca poliție politica, dar a fost sursa a Securitații, arata Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securitații (CNSAS) intr-o adeverința publicata joi. Potrivit CNSAS, Catarama figureaza in arhive cu numele, precum și in calitate de candidat la recrutare, in atenția unitații centrale a Securitații cu atribuții pe linia intreprinderilor de comerț exterior. El folosea atat cu numele real, cat și numele conspirative "W" și "Voicu", menționeaza Consiliul.… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

