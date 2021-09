Stiri pe aceeasi tema

- Miscarea separatista catalana doreste sa arate sambata ca ramane puternica coborand pe strazile Barcelonei, inainte de reluarea negocierilor cu Madridul saptamana viitoare, noteaza AFP. Cu sloganul "Sa luptam pentru a castiga independenta", aceasta manifestatie a fost convocata cu ocazia "Diada",…

- Guvernul spaniol i-a grațiat oficial, marți, 22 iunie, pe cei noua activisti catalani pro-independenta condamnati la inchisoare pentru tentativa de secesiune din 2017, relateaza BBC. Autoritațile de la Madrid susțin ca masura va ajuta la calmarea tensiunilor asupra Cataluniei. Condamnarea celor noua…

- Pedro Sanchez, cel care este prim-ministrul din Spania, a anuntat luni, la Barcelona, ca guvernul sau va da marti unda verde controversatei gratieri celor noua activisti catalani pro-independenta condamnati la inchisoare pentru tentativa de secesiune din 2017. ”Maine voi propune Consiliului de Ministri…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat luni, la Barcelona, ca guvernul pe care il conduce va da marti unda verde controversatei gratieri a celor noua activisti catalani pro-independenta condamnati la inchisoare pentru tentativa de secesiune din 2017, informeaza France Presse.

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat luni, la Barcelona, ca Guvernul sau urmeaza sa dea marti unda verde unei gratiei controversate a noua lideri separatisti catalani condamnati la inchisoare cu privire la secesiunea esuata a Cataloniei din toamna lui 2017, relateaza AFP.

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat luni, la Barcelona, ca Guvernul sau urmeaza sa dea marti unda verde unei gratiei controversate a noua lideri separatisti catalani condamnati la inchisoare cu privire la secesiunea esuata a Cataloniei din toamna lui 2017, relateaza AFP, potrivit news.ro.…

- Spania va ridica obligatia de a purta masti in aer liber incepand cu 26 iunie, a declarat premierul Pedro Sanchez. Anuntul Spaniei urmeaza unei decizii a Frantei de a suspenda purtarea obligatorie a mastilor in aer liber pe masura ce ratele de infectie scad, desi raspandirea variantei Delta a virusului…

- Masca de protectie nu va mai fi obligatorie in exterior incepand din 26 iunie in Spania, unde situatia epidemiei de COVID-19 este in neta ameliorare, a anuntat vineri seful guvernului, Pedro Sanchez, transmite AFP. 'Acest weekend va fi ultimul cu masti in exterior, pentru ca, din 26 iunie,…