Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vrancea, Catalin Toma, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca Marian Oprisan, ales vicepresedinte al CJ, "nu va primi nicio atributie in momentul acesta" din partea sa.



"Cei doi vicepresedinti primesc delegari de atributii de la presedinte. Va spun de pe acum ca domnul Oprisan n-o sa primeasca nicio atributie in momentul acesta. Intai sa vedem daca e in stare de ceva si dupa aceea mai discutam daca il si punem la treaba si in ce sens il punem. In rest, vrancenii sunt cei care decid. (...) Vicepresedintii nu au o fisa a postului,…