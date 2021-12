Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila (PSD), a anuntat, miercuri, ca in sedinta de Guvern s-a aprobat Ordonanta de Urgenta privind implementarea formularului digital de intrare in Romania pentru pasageri, dezvoltat de STS, si care trebuie completat de toate persoanele care circula cu avionul, trenul,…

- Bozhidar Bojanov, ministrul Digitalizarii din Bulgaria este expert IT și antreprenor, fondator al unei companii de securitate a informațiilor. Demnitarul bulgar are o experiența semnificativa in construirea e-guvernarii și, in calitate de expert, a participat la pregatirea unui numar de modificari legislative…

- Jurnalistul și producatorul TV Corneliu Durnescu a fost numit director adjunct al Teleradio-Moldova și responsabil de postul public de televiziune. Directorul general al TRM, Vlad Țurcanu, a prezentat candidatura acestuia luni, 13 decembrie, Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare (CSD).

- Dragoș Damian, directorul general al Terapia Cluj, cel mai mare producator de medicamente din Romania, intervine in scandalul testelor de saliva din școli. „Testele de saliva care vin in cutii cu componentele separate de 25 sau 50 bucati pot fi re-asamblate in unitati individuale (pentru utilizare…

- Organizația Mondiala a Sanatații trage un semnal de alarma pe baza bilanțurilor oficiale di n regiunea europeana. Aproximativ 1.500.105 de morti din cauza COVID-19 au fost inregistrate in mod oficial in regiunea europeana a OMS, din care fac parte 52 de tari si teritorii, de la Oceanul Atlantic si pana…

- In continuarea investigațiilor noastre anterioare cu privire la sustragerea celor 40 de tone de fier vechi din incinta AFER, va prezentam in exclusivitate poze recente cu cele peste 100 de tone de fier vechi existente in Hala IRA din incinta AFER, pe care marile familii din AFER inca nu au apuca sa…

- Deși numarul pacienților vaccinați care au decedat in urma infecției cu SARS-CoV-2 este unul semnificativ mai mic decat al celor nevaccinați, ingrijorarile privind eficacitatea vaccinurilor impotriva COVID-19 continua sa existe. Medicul pediatru Mihai Craiu arata insa, la Libertatea, care sunt factorii…

- Copiii se bat parte in parte in clasa, cu profesorii de fața, iar agresivitatea este aprobata și chiar solicitata de cadrele didactice. Cand un tata disperat a venit sa reclame ca fiica sa a fost agresata fizic de un coleg, directorul școlii i-a spus ca baiatul este cel mai probabil indragostit și probabil…