Cătălin Predoiu mută arhiva SIPA Ministerul Justiției (MJ) vrea sa mute temporar arhiva Direcții Generale de Protecție și Anticorupție (DGPA, fosta SIPA) de la Administrația Penitenciarelor, unde se fac lucrari de renovare, intr-un spațiu din Pitești al Ministerului Apararii. Potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern aflat in dezbatere publica, pentru mutarea arhivei se va forma o comisie speciala ai […] The post Catalin Predoiu muta arhiva SIPA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

