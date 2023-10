Stiri pe aceeasi tema

- Siguranța: Oglinzile pot imbunatați securitatea in lifturi, oferind pasagerilor o vedere mai buna asupra celor din jur. Aceasta poate ajuta la prevenirea incidentelor nedorite, precum harțuirea sau furturile, deoarece oamenii sunt mai conștienți de cine se afla in lift cu ei. Confort: Oglinzile pot…

- Ingredientele unei dimineți perfecte? Pentru unii energie debordanta, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș racoros și un zambet pe buze. Pentru alții cateva ore de somn in plus. Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu acel bonus de energie și buna dispoziție molipsitoare.…

- Ingredientele unei dimineți perfecte? Pentru unii energie debordanta, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș racoros și un zambet pe buze. Pentru alții cateva ore de somn in plus. Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu acel bonus de energie și buna dispoziție molipsitoare.…

- Ingredientele unei dimineți perfecte? Pentru unii energie debordanta, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș racoros și un zambet pe buze. Pentru alții cateva ore de somn in plus. Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu acel bonus de energie și buna dispoziție molipsitoare.…

- Clipe emoționante in familia Andrei și a lui Catalin Maruța. Luni, 2 octombrie 2023, filmarile pentru filmul in care joaca Eva Maruța s-au incheiat. Mama copilei de 8 ani nu și-a putut stapani lacrimile. Prezentatorul de la Pro TV a filmat intregul moment. Foto In ce comedie va aparea Eva Maruța Eva…

- Bistrițeanul Marius Galan, caștigatorul competiției „Incinge gratarul, ca-mi sare muștarul”, de la PRO TV, a fost invitat ieri dupa-masa la emisiunea lui Catalin Maruța, „La Maruța”. El și-a facut intrarea cu un platou plin cu bucate alese, cu care i-a ispitit pe Pavel Bartoș și Horia Brenciu. Paine…

- 23 august este o zi importanta in familia Maruța. Este ziua de naștere a Andrei și data in care cuplul a facut cununia religioasa. Miercuri, 23 august, Andra a implinit 37 de ani și 15 ani de la nunta de pomina despre care a vorbit toata țara, la vremea respectiva. Solista și prezentatorul TV s-au cununat…

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin și liderii Arabiei Saudite au pus la cale un plan prin care urmaresc scaderea exporturilor de petrol, asta pentru a crește dependența țarilor din Vest. Acest plan este zadarnicit, cel puțin temporar, de catre SUA, care intervine cu o infuzie de țiței in piața,…