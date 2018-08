Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Catalin Ivan a anunțat, marți, ca va depune in toamna la grupul socialist din Parlamentul European o solicitare de excludere a PSD din randurile socialiștilor europeni, cerere insoțita de un dosar privind „acțiunile acestui grup infracțional pus in apararea corupților", scrie Mediafax.„Dupa…

- Beate Meinl-Reisinger, un politician din Austria, cere, in contextul situatiei politice din Romania, excluderea formatiunii romane Partidul Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE) din grupul european Alianta Liberalilor si Democratilor pentru Europa (ALDE), informeaza Die Presse."Din punctul…

- In perioada 25 - 29 iunie, un grup de șapte jurnaliști din presa regionala din Republica Moldova s-a aflat la Bruxelles, intr-o vizita de studiu. Grație Delegației Uniunii Europene din Moldova am vizitat și Parlamentul European, unde ne-am intalnit și am discutat cu mai mulți europarlamentari. Mai…

- Razboiul politic din Romania a atins cote apocaliptice, dupa anunțul privind condamnarea liderului PSD, Liviu Dragnea. Totul a fost amplificat de anunțul social-democraților de a trece modificarile Codului penal și Codul de Procedura Penala prin Ordonanța de Urgența.

- "Dupa o perioada tulbure prin care a trecut partidul de la inceputul anului 2016, dupa o serie de evenimente nefericite, care au creat un context nefavorabil pentru UNPR, iata ca astazi putem spune, cu incredere, ca suntem pregatiti sa revenim in politica de varf, acolo unde vedem ca este nevoie…

- Politica de coeziune și agricultura sunt doua domenii de maxim interes pentru Romania in plan european, prioritați absolute pentru dezvoltarea țarii in anii care vin. Parlamentul European va dezbate in perioada urmatoare direcțiile de acțiune ale UE in aceste domenii, iar eurodeputata Daciana Sarbu…