- Ioana Chișiu este una dintre cele mai iubite vloggerițe de la noi. Vedeta este extrem de activa pe rețelele sociale, acolo unde iși ține urmaritorii la curent cu toate activitațile pe care le face zilnic. Și, așa a facut și de aceasta data cand le-a precizat urmaritorilor din mediul online cu ce s-a…

- Sergio Ramos, unul dintre cei mai importanți jucatori din istoria naționalei Spaniei, și-a anunțat retragerea de la prima reprezentativa, anunța Marca. Fanii au crezut ca fundașul de 37 de ani a luat aceasta decizie din cauza unor probleme medicale, dar fotbalistul a precizat ca nu este vorba de așa…

- Adi Popa are toate motivele sa radieze de fericire. Fotbalistul a fost surprins in ipostaze rare alaturi de soția lui. Cum iși petrece sportivul timpul liber alaturi de femeia care i-a cucerit inima. Paparazzi Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și va…

- Ibrox „a erupt” in momentul in care Ianis Hagi a intrat pe teren! Mijlocașul roman a revenit dupa mai bine de un an de absența. Dupa accidentarea suferita in ianuarie 2022, pentru Ianis Hagi a urmat un lung proces de recuperare. Ibrox „a erupt” in momentul in care Ianis Hagi a intrat pe teren! Cum […]…

- Fotbalistul dejean Catalin Itu va evolua in Liga 2, la Poli Iași, o rivala a Unirii Dej in lupta pentru Play-off. Mijlocașul in varsta de 23 de ani a fost imprumutat de CFR Cluj, pana in vara, la clubul din Copou. Nascut la Dej pe 26 octombrie 1999, Catalin Itu și-a facut junioratul la Unirea Dej. In…

- CFR Cluj l-a cedat pe mijlocașul Catalin Itu (23 de ani) la Politehnica Iași, in Liga 2. Itu, jucator cu 68 de meciuri la echipa din Gruia, se afla intr-o situație curioasa: nu a jucat deloc in acest sezon, e interzis și pe banca! Catalin Itu „evadeaza” de la CFR Cluj. Dupa o prima parte a sezonului…

- Noul jucator al Universitații Craiova , Gjoko Zajkov, a declarat ca se bucura ca va juca in Banie. Fundașul macedonean a explicat ce l-a determinat sa semneze cu Știința, dar și ce așteptari are. Vezi video! „Craiova e un club mare din Romania, printre cele mai mari. Am ales Universitatea Craiova pentru…

- Mijlocașul ofensiv Catalin Golofca n-a ramas mult timp fara echipa dupa desparțirea de formația Sepsi Sfantu Gheorghe, care s-a produs in urma cu 10 zile. Aflat in vacanța, acasa, la Suceava, fotbalistul in varsta de 32 de ani a anunțat ca a semnat la inceputul acestei saptamani un contract pe o ...