- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, saluta decizia autoritatilor ucrainene de a elimina din nomenclatorul oficial "inventia numita "limba moldoveneasca"". "Dupa un dialog diplomatic aprofundat in 2022 si continuat in 2023, rezolvarea a venit in urma cu o saptamana, dupa ce presedintele Klaus Iohannis…

- Guvernele Romaniei și Ucrainei au avut ședința comuna la Kiev. Este considerata una istorica, pentru ca este prima, dar și pentru ca reprezinta primul pas concret in realizarea Parteneriatului Strategic dintre cele doua țari, convenit la București de președinții Klaus Iohannis

- Limba oficiala pentru minoritatea romana din Ucraina este incepand de astazi limba romana, nu limba moldoveneasca, a declarat, miercuri, la Kiev, premierul Marcel Ciolacu, citat de Agerpres.El a declarat, la finalul sedintei comune ale guvernelor Romaniei si Ucrainei, ca autoritatile de la Kiev au…

- Catalin Gherzan: Premierul ar fi trebuit sa iși faca din piața cumparaturile Dupa cum se știe, premierul Marcel Ciolacu s-a filmat la cumparaturi. Conform lui Catalin Gherzan, premierul ar fi trebuit sa iși faca toate aceste cumparaturi nu de la supermarket, ci de la piața, acolo unde sunt, de fapt,…

- Evaluare Nationala 2024/ 25 iunie – proba de Limba si literatura romana, 27 iunie – proba la Matematica Calendarul Evaluarii Nationale de anul viitor a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. Potrivit ordinului de ministru al Educatiei, inscrierea la Evaluarea Nationala va avea loc in perioada…

- Catalin Gherzan: Romania educata a lui Iohannis este la pamant! Date oficiale recente arata faptul ca Romania nu mai are nicio univesitate in Top 1.000 mondial. In opinia lui Catalin Gherzan, politicile guvernamentale neadecvate au adus Romania in acest punct, in special cele ale PNL. ”Din nefericire…

- Catalin Gherzan: E deja chestiune de siguranța naționala ca statul nu-și mai poate permite sa finanțeze absurd posturi vacante Vorbind despre protestul spontan al angajaților de la Ministerul Finanțelor, Catalin Gherzan afirma ca, indiferent de natura nemulțumirilor salariaților sai, ministrul de resort,…

- Catalin Gherzan: Renegocierea PNRR este necesara! Renegocierea PNRR este necesara pentru ca cei care au scris acest plan in numele Romaniei l-au structurat prost, spune Catalin Gherzan. Cei care au scris PNRR au inclus obiective imposibil de atins in perioada prevazuta, au alocat sume de bani mari pe…