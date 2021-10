Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce USR-iștii i-au solicitat premierului sa vina in Parlament pentru a prezenta un raport cu privire la campania de vaccinare, Biroul Permanent al Camerei Deputaților a aprobat solicitarea formațiunii lui Dan Cioloș, chemandu-l luni, 11 octombrie, de la ora 16, pe Cițu la explicații. Surse din USR…

- Intr-o postare pe facebbok, Vlad Voiculescu afirma ca in vremea in care era la Ministerul Sanatații, echipa condusa de consilierul sau Ștefan Voinea i-a transmis lui Florin Cițu o strategie de promovare a vaccinrii care includea implicarea voluntara a unora dintre cele mai importante agenții de advertising…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, susține ca inca de la inceputul anului o echipa din ministerul pe care il coordona a prezentat un plan de promovare a campaniei de vaccinare, ignorat complet de premier. „Florin Cițu iși justifica eșecul in coordonarea campaniei de vaccinare alaturi de…

- Intr-o postare pe facebbok, Vlad Voiculescu afirma ca in vremea in care era la Ministerul Sanatații, echipa condusa de consilierul sau Ștefan Voinea i-a transmis lui Florin Cițu o strategie de promovare a vaccinrii care includea implicarea voluntara a unora dintre cele mai importante agenții de advertising…

- Vlad Voiculescu saluta inițiativa procurorilor DNA: „Prin decizia lui Florin Cițu, Romania a comandat irațional vaccinuri fara numar” Vlad Voiculescu saluta inițiativa procurorilor DNA: „Prin decizia lui Florin Cițu, Romania a comandat irațional vaccinuri fara numar” Fostul ministru al Sanatații, Vlad…

- Vlad Voiculesu, fost ministru al sanatatii, anunta, intr-o postare pe Facebook, dupa anuntul DNA privind achizitia de vaccinuri anti-COVID, ca decizia de a comanda vaccinuri a fost luata de premier, fara a consulta ministerul sanatatii."Anchetarea de catre DNA a modului in care Romania a achiziționat…

- Cioloș arata catre Cițu in privința campaniei de vaccinare. Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș a declarat, la Digi24, ca nu se poate spune ca vaccinarea “merge bine” in Romania, avand in vedere ca doar 30% din populație este imunizata prin ser anti-Covid. Totodata, el a spus ca, dupa instalarea guvernului,…

- Intrebat despre vaccinarea anti-coronavirus obligatorie a cadrelor medicale, premierul Florin Cițu a spus ca este de acord cu propunerea care vine de la Ministerul Sanatatii, respectiv cu testarea periodica. Referitor la eventuale restrictii avansate de ministrul Sanatatii, premierul sustine ca sunt…