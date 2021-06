Majoritatea fondurilor alocate pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere prin Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) merg in zona Moldovei, a declarat joi, la Iasi, ministrul Transporturilor, Catalin Drula. Ministrul sustine ca fondurile vor fi destinate construirii autostrazilor A7 si A8, care leaga regiunea Moldovei de sudul tarii si, respectiv, de vest. "In PNRR, pe partea de rutier, majoritatea fondurilor merg catre Moldova. Autostrada A7 si si capetele din A8. Personal am fost la Bruxelles in luna aprilie si am argumentat nevoia de a include aceste autostrazi in PNRR. Europa…