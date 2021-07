Catalin Drula a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca sistemul feroviar este subfinantat de 30 de ani si trebuie scos din groapa in care a fost aruncat. “Consecinta subfinantarii cronice a sistemului feroviar nu este de ieri sau de azi sau din ultimele trei luni sau din ultimele sase luni, ci de 30 de ani si nu ma feresc sa spun asta. Ceea ce trebuie noi sa facem ca manageri, eu ca manager politic, ceilalti ca manageri executivi in acest sistem este sa scoatem acest sistem din groapa in care a fost aruncat. Asta nu se poate face din gesturi si din vorbe, ci se face cu capitalizare…