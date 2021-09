Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Drula nu mai este ministrul Transporturilor, dar continua sa anunțe stadiul in care se afla diferite proiecte de infrastructura. Acum este vorba de autostrada Moldovei, A7, sectorul Ploiești – Buzau, de 63 de km, pentru care au fost depuse oferte. ”O noua veste buna pentru autostrazile Moldovei:…

- Cinci oferte au fost depuse pentru proiectarea drumului de mare viteza Craiova-Lugoj, a anuntat luni pe Facebook ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula. "Dovada ca vestile bune nu vin nici ele singure: astazi s-au depus cinci oferte in cadrul acestei licitatii. Proiectul…

- Lucrarile la lotul 5 al autostrazii Pitești – Sibiu incep pe 1 septembrie, anunța ministrul Transporturilor, Catalin Drula. Potrivit acestuia, la inceputul lunii viitoare se va intra in faza de execuție a celor 30 de kilometri de drum de mare viteza, constructorul fiind deja mobilizat in teren pentru…

- „Demareaza si cel mai mare proiect de infrastructura din PNRR: autostrada Moldovei. Acesta este motivul pentru care am sustinut si am luptat in negocierile cu Comisia Europeana sa avem 3,1 miliarde de euro pentru autostrazi in PNRR: fiindca este o datorie istorica fata de romani si fiindca avem acum…

- Stadiul lucrarilor pe lotul doi al A10 Sebes-Turda este de 90%, in prezent fiind turnat ultimul strat de asfalt, a anuntat, miercuri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula. "A10 Sebes-Turda - se asterne ultimul strat de asfalt pe Lotul 2. Stadiul lucrarilor: 90%. Lotul…

- Autorizatiile de construire pentru lotul 3 (intre DN 6 - Bragadiru si A1) din autostrada de centura a Bucurestiului, semi-inelul sudic, si pentru tronsonul dintre Mihaiesti si Zimbor, autostrada Transilvania, au fost emise joi, a anuntat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula.

- Fonduri europene de 2,7 miliarde de lei au fost absorbite in primul trimestru al acestui an la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, in crestere cu 35% fata de aceeasi perioada a lui 2020, potrivit ministrului de resort, Catalin Drula, anunța Agerpres. "Record pentru investitii europene…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, a anuntat vineri ca anul acesta se va putea circula pe intreaga autostrada Sebes-Turda, in conditiile in care constructorul a dat asigurari ca lotul 2 al autostrazii va fi gata in toamna. "O alta oprire pe traseul santierelor.…