- Catalin Drula a castigat alegerile pentru functia de presedinte al USR cu 71,3% din cele 18.177 de voturi exprimate. Din cei 23.544 de membri cu drept de vot, au votat online 77,2 %. Drula a obtinut 12.967 voturi. Votul online pentru presedintia Uniunii Salvati Romania s-a desfasurat in perioada 6 -10…

- Cei sase candidati la presedintia USR au prezentat marti seara, in cadrul unei dezbateri transmise on-line, motivele pentru care vor sa conduca partidul, invocand realizarile formatiunii, dar si necesitatea unui „restart” sau a reconstruirii unei „culturi a compasiunii si a prieteniei”. Catalin Drula,…

- Octavian Berceanu, candidat la presedintia USR, anunta ca isi doreste ca partidul sa fie Platforma de Mediu din Estul Europei, dar si ca isi propune sa sustina digitalizarea formatiunii si ascensiunea femeilor in politica. „3 lucruri pentru care vreau sa fiu presedintele USR PLUS: Ca sa sustin ascensiunea…

- Opt candidați s-au inscris in alegerile interne din USR pentru funcția de președinte al partidului. Pe langa actualul lider interimar Catalin Drula, in cursa au mai intrat Octavian Berceanu, fost comisar-șef al Garzii de Mediu și Allen Coliban, primarul Brașovului, printre alții. Primul tur al alegerilor…

- Fostul comisar general al Garzii de Mediu in Guvernul Citu, Octavian Berceanu, a anuntat ca s-a inscris in cursa interna pentru presedintia USR. Pana in prezent, doar Catalin Drula, seful interimar, isi anuntase candidatura.

- Deșeurile, in acest moment o uriașa problema pentru Romania, ar putea aduce de fapt investiții, crea locuri de munca și chiar scadea taxele cetațenilor, afirma Octavian Berceanu, fostul șef al Garzii de Mediu. Cum ar fi posibil acest lucru și ce ar...