Fostul primar din Baia Mare, Catalin Chereches, retinut in Germania dupa ce a parasit tara ilegal, refuza sa-si dea acordul pentru extradarea simplificata și in cateva zile va fi mutat la o inchisoare din Munchen, a spus avocatul sau, Razvan Doseanu, potrivit Agerpres.In acest caz, extradarea in Romania poate dura mai mult decat se estimase inițial, adica pana in vara viitoare.„Catalin Chereches refuza sa isi dea acordul pentru o extradare simplificata. Am discutat cu avocatul sau din Germania si acesta spune ca, in situatia unei extradari fara o procedura simplificata, aceasta poate dura intre…