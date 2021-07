Cătălin Botezatu părăsește scaunul de jurat de la „Bravo, ai stil!” Catalin Botezatu renunta la rolul de jurat in emisiunea „Bravo, ai stil!”. Designerul spune ca a luat aceasta decizie pentru a dezvolta alte proiecte la televiziunea Kanal D. „A venit momentul pentru a impartasi cu voi o decizie pe care am cantarit-o mult, nu a fost o decizie usoara, insa am hotarat sa ma retrag din proiectul «Bravo, ai stil!». Voi ramane in Kanal D, alaturi de aceasta echipa extraordinara, impreuna vom dezvolta alte proiecte de televiziune”, a transmis Botezatu printr-un comunicat citat de news.ro. „Sunt convins ca aceasta noua etapa va reprezenta o provocare, un nou capitol… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

