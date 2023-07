Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de ieri Catalin Bordea a anunțat oficial, desparțirea de femeia alaturi de care a trait o frumoasa poveste de dragoste mai bine de un deceniu. Celebrul comediant a anunțat ca au semnat actele de divorț și ca au luat-o pe drumuri separate. Ce declara Catalin Bordea in trecut, despre fosta…

- Catalin Bordea nu are nevoie de prea multe prezentari, insa puțini sunt cei care știau cum arata, cine este și cum a inceput povestea de dragoste a celebrului comediant cu femeia alaturi de care a trait o frumoasa poveste de dragoste mai bine de un deceniu. Tanara, Livia, care cel mai probabil și-a…

- Catalin Bordea (38 de ani) se pare ca este distrus sufletește dupa separarea de soția sa, Livia (33 de ani) care a ales sa paraseasca caminul conjugal. Paparazii Click! au fost zilele trecute pe urmele sale și l-au surprins la alergat in padurea Baneasa la bustul gol trist, singur și ingandurat. Catalin…

- Avem dovada clara a faptului ca Aurel Moldoveanu are foarte multa rabdare atunci cand vine vorba de soție. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze cu adevarat rare și de senzație. Iata ce a facut celebrul muzician in…

- Afacerista Brigitte Pastrama a trait șocul vieții atunci cand și-a gasit soțul mort in patul in care dormeau amandoi. Acest necaz apasa pe umerii brunetei de cand avea doar 26 de ani și i-a lasat sechele care o urmaresc pana in prezent. Focoasa bruneta a ramas vaduva la 26 de ani Puțina lume știe ca…

- Tu recunoști cine este fetița din imagine? In prezent este fosta soție a unui celebru afacerist din Romania. Este cunoscuta și apreciata de fanii ei, iar asta și pentru ca vorbește des cu ei pe rețelele personale de socializare. Ți-ai dat seama despre cine este vorba? Este destul de greu sa iți dai…

- Brigitte Pastrama, fosta soție a lui Ilie Nastase și-a vandut doua case in Romania pentru a putea cumpara o locuința in Dubai. Dupa cinci luni petrecute departe de Romania, vedeta s-a intors in țara și a facut primele declarații despre decizia pe care a luat-o. Vedeta dezvaluie ca viata in Dubai a schimbat-o…

- Vica Blochina a vorbit desprea viata ei si despre relatia cu Victor Piturca, a carui amanta a fost timp de 18 ani.Ea a explicat de ce i-a fost greu sa se adapteze noilor conditii financiare, desi veniturile sale sunt mult mai mari decat ale unui om obisnuit. „Anul trecut a fost unul foarte greu pentru…