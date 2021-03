Câtă pandemie, câtă nebunie? Am ajuns in ziua in care se aplica noile restricții. Tot fara efecte benefice, tot fara minte luate. Armata de specialiști a lui Arafat sau a cui o fi ea nu a reușit sa descopere formula ideala pentru a preveni raspandirea virusului. Improvizeaza in neștire, cu rezultate zero. Este un experiment sortit eșecului, caci nu […] The post Cata pandemie, cata nebunie? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

