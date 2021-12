Stiri pe aceeasi tema

- Dani Mocanu a scos o noua piesa intitulata "BOSS" in care vorbește și despre Anamaria Prodan, insa la scurt timp dupa ce piesa a avut succes a aparut pe internet o captura din videoclip in care el are șosetele murdare. Cum explica manelistul poza respectiva din melodia lui despre lux, femei și bani.

- Oficialii Universitații Craiova suna mobilizarea inaintea derby-ului cu FCSB și ii cheama pe fani la meci, chiar daca aceștia vor putea fi prezenți pe stadion o singura repriza. CS Universitatea Craiova - FCSB se joaca astazi, de la ora 20:15, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look+, Digi Sport și…

- Portugalia se pregatește de meciul cu Serbia, ultimul din preliminariile Campionatului Mondial. Cristiano Ronaldo (36 de ani), starul lusitanilor, a facut un apel catre suporterii portughezi sa fie alaturi de echipa la partida care ii poate duce la turneul final din Qatar. Portugalia - Serbia este programat…

- Kira Hagi și-a facut debutul și in televiziune la varsta de 25 de ani. Fanii ei pot sa o urmareasca și in cadrul unei rubrici saptamanale, insa nu mulți știu ce a facut fiica lui Gica Hagi pentru ca toata lumea sa o vada intr-o noua ipostaza inedita. Ce a facut Kira Hagi pentru emisiunea […] The post…

- Sute de fani englezi fara bilet au incercat sa patrunda pe Wembley cu doar doua ore inainte de finala Euro 2020, Italia - Anglia. Italia - Anglia, finala Euro 2020, se disputa azi, de la ora 22:00, pe Wembley. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV. Oamenii de ordine…

- Au trecut 12 ani de cand marele artist Ion Dolanescu a trecut la cele sfinte. Cum arata acum mormantul din Cimitirul Bellu unde regretatul interpret de muzica populara iși doarme somnul de veci. Ce a aparut la mormantul lui Ion Dolanescu, dupa 12 ani de la moartea artistului In Cimitirul Bellu din Capitala…

- Meciul Albania - Polonia a fost suspendat, marti seara, dupa ce fanii au aruncat obiecte in teren. Incidentele au aparut dupa golul marcat de Swiderski. Partida a fost intrerupta in minutul 77.

- Partida dintre Olympique Marseille și Galatasaray, din grupele Europa League, a fost intrerupta in prima repriza. Fanii ambelor grupari au inceput sa arunce cu petarde și fumigene, dupa un scandal ce a izbucnit in tribune.