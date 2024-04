Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile Pascale se apropie, iar conform tradiției gospodinele vor vopsi ouale roșii. Atunci cand ouale sunt depozitate necorespunzator sau sunt lasate sa stea timp indelungat dupa fierbere la temperaturi ridicate, acestea pot fi expuse contaminarii bacteriene, cum ar fi Salmonella.Consumul de oua…

- Papa Francisc, care este sensibil fata de soarta persoanelor incarcerate, a spalat joi picioarele a 12 femei detinute intr-o inchisoare din Roma, un ritual care marcheaza Joia Mare ce precede Pastele catolic, informeaza AFP. Suveranul pontif s-a deplasat joi dupa-amiaza la inchisoarea pentru femei din…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Horia Constantinescu, renunta la functie dupa ce a devenit candidatul PSD la Primaria Constanta. El precizeaza ca ramane ”comisar sef adjunct al Comisariatului Judetean Constanta (suspendat)”. ”Cu toata lipsa de modestie, am scris o…

- Rușii vor continua acțiunile ofensive pentru a destabiliza liniile de aparare ucrainene, in timp ce se pregatesc pentru o noua ofensiva in vara anului 2024, susține Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW).

- O noua criza energetica ar putea cuprinde Europa iarna urmatoare, cand ar urma sa expire acordul de tranzit de gaze dintre Ucraina și Rusia. Un document intern al Comisiei Europene, obținut de Politico, arata ca oficialii de la Bruxelles sfatuiesc țarile membre sa se pregateasca pentru noi scumpiri…

- Sucursalele electrocentrale și din carierele miniere ale Complexului Energetic Oltenia vor ramane fara 512 salariați pana la finalul acestui an. Personalul respectiv va indeplini condițiile de pensionare in baza Legii 197 din 2021. Astfel, varsta de pensionare va fi redusa cu 13 ani. Pana in luna decembrie,…

- CARANSEBEȘ – Dupa ce zilele trecute a fost semnat contractul cu constructorul care se va ocupa de reabilitarea energetica a mai multor blocuri din Caransebeș, locatarii acestora au aflat ce-i așteapta in acest an. Ultimii cu care s-au intalnit cei care vor realiza lucrarile sunt locatarii din cartierul…

- Chiar și in prezent, ouale umplute nu lipsesc de pe mesele romanilor, chiar daca acestea sunt pregatite cu precadere cu prilejul unor sarbatori, precum Craciunul, Revelionul sau Paștele.Așadar iata cateva idei și sfaturi pentru a pregati cele mai delicioase oua umplute, care sa fie pe placul tuturor.1.…