Cât te costă să-ţi cumperi singur pensia în 2023? Veşti proaste: s-a scumpit! Potrivit legii, pentru obținerea pensiei pentru limita de varsta, stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atat pentru femei, cat și pentru barbați, iar stagiul complet este de 35 de ani. Dar exista o solutie si pentru romanii care n-au atins stagiul minim de cotizare. Sa-si cumpere singuri pensia! Vechimea se cumpara pana la […] The post Cat te costa sa-ti cumperi singur pensia in 2023? Vesti proaste: s-a scumpit! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "O noutate adusa de proiectul de lege este introducerea optiunii pentru indemnizatia sociala minima. Pensionarii aflati deja in plata, care au stagiul de cotizare sub 15 ani, vor putea opta intre pensie si indemnizatia sociala minima, cu trei luni inainte de aplicarea efectiva a legii. Optiunea se va…

- Un iesean s-a laudat pe Facebook ca a gasit un loc de munca, ca bucatar, in strainatate. Asta il va costa. A fost suficient pentru ca fosta lui nevasta sa-l cheme in judecata pentru majorarea pensiei alimentare datorate copilului comun. Dumitru M. si Iuliana P. au fost casatoriti timp de 17 ani, pana…

- Vesti proaste pentru toți soferii. Benzina și motorina se scumpesc de la o zi la alta. Acum, in Romania, un litru de benzina costa intre 6,43 lei și 6,73 lei, iar motorina pleaca de la 7,59 lei și ajunge la 7,84 lei. Incet, incet se apropie de 8 lei pe litru. Fata de inceputul anului, carburantii sunt…

- Vești proaste pentru șoferii din Romania! Codul Rutier 2023 interzice staționarea sau oprirea neregulamentara, care este semnalizata prin indicator auto. Șoferii din țara noastra ar trebui sa știe ca amenzile sunt mult mai mari acum. Iata cat costa amenda pentru parcarea neregulamentara in anul 2023!

- PENSII 2023: Cat platești pentru un an de vechime in munca. Data limita pana la care poate fi cumparata Romanii care se apropie de varsta de pensionare și nu au atins stagiul minim de cotizare, mai pot cumpara vechime și in acest an, potrivit OUG 163/2020. Majorarea salariului minim a scumpit prețul…

- A crescut pensia, insa creste si pretul pe care romanii il vor plati daca vor sa-si cumpere ani de vechime pentru pensia la stat. Scumpirea vine odata cu cresterea salariului minim.Foarte multa lume are goluri in cartea de munca și vrea sa iși cumpere vechime. Si aceasta cumparare de vechime, sa va…

- Romanii care se apropie de varsta de pensionare și nu au atins stagiul minim de cotizare mai pot cumpara vechime și in acest an, potrivit OUG 163/2020. Astfel, cetațenii romani din țara sau din strainatate care nu au calitatea de pensionari și care nu au fost asigurați sau nu au avut obligația asigurarii…

- Romanii care vor sa cumpere vechime in munca trebuie sa scoata mai mulți bani in buzunar. Daca pana acum, oamenii plateau pe luna 638 de lei, de la 1 Ianuarie 2023, aceștia vor fi nevoiți sa plateasca 750 de lei. Acest fapt se datoreaza creșterii salariului minim pe economie. Contribuția se raporteaza…