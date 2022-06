Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa activitatea din muzica, Dan Bittman are și un complex la 49 de kilometri de București. Cantarețul a investit in afacerea sa aproximativ 700.000 de euro și a dezvaluit cați bani cere pentru o noapte de cazare. La doar 49 de kilometri distanța de București, pe malul lacului Sulimanu, solistul…

- REȘIȚA – Sunt cuvintele in care directorul Gheorghe Filipescu cuprinde mesajul sau adresat angajaților societații, conducerii județului și primariilor din Caraș-Severin cu ocazia zilei AquaCaraș! Evenimentul, sarbatorit in curtea uzinei de apa a Reșiței, a coincis cu premierea celor mai buni angajați…

- Emisiunea filatelica "Pasari de noapte" va fi disponibila, incepand de joi, in magazinele Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, precum si in magazinul online: http://romfilatelia.ro/store/. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Disputat la Craiova, turneul final al Campionatului National feminin de mini-volei s-a incheiat cu victoria formației CSS Buzau. Antrenata de Alina Balan, formația din Buzau a invins in finala, cu scorul de 3-2, pe CSV Craiova, luandu-și astfel revanșa dupa infrangerea suferita in grupa, in fața aceleiași…

- In cursul zilei de sambata, 7 mai, Jill Biden a fost prezenta la o intalnire oficiala in București, acolo unde a fost insoțita de catre Carmen Iohannis, soția președintelui Klaus Iohannis. Rochia lui Carmen Iohannis, creata de un designer cunoscut Soția președintelui Romaniei s-a prezentat la intalnirea…

- Tradiționalul mic de 1 Mai a ajuns la mare preț. Costa chiar și 5 lei bucata, din cauza scumpirii ingredientelor și a utilitaților. Cu toate acestea, comercianții au avut astazi vanzari record.

- Expoziția numita „Tete-a-Tete VI: Post Spectrum - Masculinity vs Femininty” și organizata de echipa Interact Cișmigiu, formată exclusiv din adolescenți, va avea loc in acest weekend, la Palatul Noblesse din București. Vizitatorii pot admira lucrările a 20 de artiști tineri și pot participa la work-shop-uri…

- Dan Bittman, solistul trupei rock Holograf, s a nascut la 29 martie 1962, in Bucuresti.Prima aparitie pe scena a fost alaturi de formatia Blitz, in 1981, o trupa formata de liceeni, care erau colegi cu Dan, iar din trupa mai faceau parte Adrian Daminescu vioara electrica si Stefan Elefteriu compozitor.La…