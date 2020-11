Cât sport trebuie să facem pe săptămână în pandemie: recomandările OMS Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) recomanda ca toți adulții sa faca minimum 150 de minute de activitate fizica intense pe saptamana, pentru o sanatate mai buna a psihicului in timpul pandemiei de coronavirus. Totodata, experții din cadrul OMS recomanda in cazul copiilor si adolescentilor in medie o ora de exercitii fizice zilnic si timp limitat in fata ecranelor dispozitivelor electronice. OMS a lansat Campania „Every Move Counts” (Fiecare Mișcare Conteaza) și a transmis ca oamenii de toate varstele ar trebui sa compensese pentru cresterea comportamentului sedentar cu activitate fizica pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

