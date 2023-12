Cât lapte pot să vândă micii producători direct din ferma de familie Micii fermieri pot sa vanda direct pana la 300 litri de lapte crud pe zi, 300 kg pește pe saptamana și pana la 1.500 kg de branzeturi pe saptamana, potrivit unui proiect de lege publicat de Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Acesta stabilește limite pentru produsele vandute direct din ferma de familie, inclusiv de exploatațiile care valorifica lapte prin automate. Proiectul se afla in dezbatere publica și stabilește care sunt regulile pentru vanzarea directa a produselor de origine animala obținute de fermieri, arata Agrointel. ANSVSA stabilește… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

