Cât este prejudiciul estimat de inspectorii MFP în urma controlului făcut la Primăria Capitalei Suma totala pe care inspectorii Ministerului Finanțelor Publice au calculat-o, in urma controlului efectuat la PMB, ca fiind prejudiciu, este de aproximativ 200 de milioane de lei (in jur de 40 de milioane de euro), anunța ministrul de Finanțe, Florin Cițu, pe Facebook. Sa fie clar pentru toata lumea.Suma totala pe care inspectorii MFP au calculat-o, in urma controlului efectuat la PMB,…Publicata de Florin Citu pe Luni, 12 octombrie 2020 Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, spune ca veniturile totale ale Primariei Municipiului București in acest an au fost de 3,4- 3,5 miliarde de lei, iar in septembrie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

