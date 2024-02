Stiri pe aceeasi tema

- Echipajul unei nave sosite in Portul Constanta a intrat in greva pentru ca nu si-a primit salariile, au anuntat reprezentantii Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), care au precizat ca cei cinci marinari ucraineni au de primit in total 29.000 de euro. Sindicatul da detalii despre grevaReprezentantii…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat marți seara, la Digi24, ca nu exista regim preferențial pentru camioanele cu marfuri din Ucraina in Portul Constanța, precizand ca, daca va primi „cea mai mica dovada” conform careia ucrainenii au prioritate, va destitui intreaga conducere a portului.„Daca…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, afirma ca nu are informatii conform carora camioanele care tranziteaza Romania, venind incarcate din Ucraina, ar avea prioritate la descarcarea marfurilor in Portul Constanta.El spune ca, daca i se aduce „cea mai mica dovada” ca lucrurile se intampla astfel,…

- Polonia și Ucraina ingroapa 'securea razboiului' dupa scandalul cerealelor: Varșovia se alatura 'luptei titanice' impotriva RusieiPolonia este alaturi de Ucraina in "lupta sa titanica" impotriva invaziei ruse, a afirmat vineri noul ministru polonez de externe, Radoslaw Sikorski, in timpul primei…

- De cand a inceput razboiul din Ucraina, multe dintre marfurile care erau inainte operate la Odessa sunt operate in Romania, provocand nenumarate probleme pentru transportatorii romani și, evident, foarte multe nemulțumiri

- Șoferii ucraineni mor unul cate unul, prinși in blocajul de la granita cu Polonia, organizat de transportatorii polonezi care cer reintroducerea permiselor pentru șoferii ucraineni care intra in UE. Șoferului i s-a facut rau la punctul de trecere Krakivet-Korczowa – unul dintre cele patru puncte afectate…

- Transportatorii rutieri slovaci au inceput vineri blocarea unuia din punctele de frontiera cu Ucraina pentru a protesta fata de concurenta cu care se confrunta din partea celor ucraineni, la aproape o luna dupa ce transportatorii polonezi au inceput si ei un astfel de protest care de atunci blocheaza…