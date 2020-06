Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii americani au analizat datele despre pacienti din 10 tari si au gasit o corelatie intre nivelurile scazute de vitamina D si sistemele imune hiperactive, care par sa provoace cele mai mari complicatii, inclusiv moartea pacientilor. Constatarea ar putea explica mai multe mistere, inclusiv…

- Probabil ca ai aflat si tu ca de-acum poti comanda online teste rapide ieftine pentru depistarea anticorpilor ce semnaleaza existenta prezenta sau trecuta a infectiei cu noul coronavirus Sars-Cov-2 de pe site-ul okmedical.ro.De ce sa iti comanzi si tu testul rapid pentru coronavirus?…

- Una dintre cele mai presante probleme legate de COVID-19 este cea a imunitații. Nu e clar daca toata lumea care se vindeca o dezvolta și daca da, cat dureaza aceasta imunitate. Deși aceste intrebari raman fara raspuns clar chiar acum, un nou studiu ofera niște vești destul de bune: aproape toata lumea…

- Cercetatorii de la Facultatea de Medicina a Universitatii din Hong Kong, au constatat ca acesta este mai eficient in infectarea cailor respiratorii și a ochilor, decat predecesorul sau. Rezultatele unui studiu efectuat recent la universitatea din Hong Kong releva faptul ca noul coronavirus, denumit…

- Ce se intampla in urmatoarea perioada? Cum va evolua pandemia de coronavirus in Romania, cand se va inregistra „varful” și cand vom avea ultimul deces cauzat de COVID-19? Cercetatorii americani au raspunsurile.

- Cercetatorii incearca sa determine daca noul coronavirus se poate raspandi și prin aerul respirat.Specialiștii in boli infecțioase nu au nicio indoiala ca aerosolii pot transporta virusul. Rezultatele nu sunt definitive, insa in condițiile actuale nicio precauție nu e prea mult.…

- „In urma cu doua saptamani, fiul meu, de trei ani, Jameson, si eu am prezentat simptome de COVID-19. Din fericire, medicul nostru de asistenta primara a avut acces la teste și rezultatele au fost pozitive. Familia mea era deja autoizolata in casa și am continuat sa facem acest lucru in ultimele doua…

- Cercetarile realizate pe primul grup de persoane infectate cu coronavirus in Germania au permis stabilirea momentului in care externarea pacientilor bolnavi de COVID-19 nu mai presupune un risc pentru populatie, ceea ce permite eliberarea de spatiu in spitale in situatia crizei de paturi libere. Intr-un…