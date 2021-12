Cât de mult s-a scumpit masa de Crăciun cu produse de la fermierii români, în acest an Deși prețurile alimentelor de baza sunt cu 15 pana la 50% mai mari in piața, fermierii membri ai Cooperativei Țara Mea susțin ca incearca sa se mențina in marjele de anul trecut. Faina, malaiul, orezul, legumele, conservele iși pastreaza prețul constant, in timp ce pentru ulei si carnea de pui, la care prețurile au explodat, este menținuta o marja de 10% in plus, fața de anul trecut, dupa majorarile din septembrie, se arata intr-un comunicat al Cooperativei Țara Mea. Carnea de porc a atins recorduri pe pietele externe, iar prețul este cu 20% mai mare fata de anul trecut. Producatorii romani nu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

