Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Luciu s-a retras din lumea mondena in urma cu mulți ani, insa puțini sunt cei care știu care este adevaratul motiv pentru care actrița apare tot mai rar pe micile ecrane ale telespectatorilor.

- Andra și-a surprins fanii cu o transformare incredibila. Cei mai mulți internauți au ramas fara cuvinte atunci cand au vazut-o. Unii i-au oferit complimente pe banda rulanta, iar alții i-au marturisit ca noul look nu o prinde și ca ar face mai bine sa se mai gandeasca la o astfel de mutare in privința…

- Dorian Popa lucreaza de mult timp la complexul rezidențial cu case de lux din Domnești, acolo unde și acesta s-a mutat impreuna cu partenera sa de viața. Cantarețul a dat lovitura in afaceri, astfel ca acesta a uitat complet de proiectele TV. Care sa fie pentru care a absentat de pe micile ecrane.

- In urma cu noua luni, viața lui Nicole Cherry s-a schimbat radical, asta pentru ca atunci a venit pe lume fetița sa, micuța Anastasia, cea care a adus o raza de soare in familia cantareței. Artista știe ca fiica sa e pe maini bune atunci cand merge la concerte sau la evenimente, așa cum s-a intamplat…

- Fuego are parte de mult succes datorita carierei pe care o are in muzica. Artistul are multe apariții la spectacole și emisiuni, dar puțini știu ce face atunci cand nu este pe micile ecrane. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost pe „urmele” cantarețului și…

- CSC Dumbravita a pierdut cel mai mediatizat meci din istoria echipei, cel din runda a 4-a cu CSA Steaua. Pentru prima data in istorie alb-verzii si arena „Stefan Dobay” a fost in atentia nationala, partida fiind televizata, dar fara noroc pentru gazde. A fost un sec 0-3 (0-2) in ciuda stradaniilor elevilor…

- Un celebru prezentator din Romania și-a dat demisia de la un post TV de la noi din țara, dupa doar cateva luni de cand a acceptat jobul. Vedeta și-a motivat decizia din considerente personale. Din luna septembrie, acesta ar putea disparea de pe micile ecrane. Despre cine este vorba. Catalin Prisacariu…

- Dupa un an de așteptare, maeștrii bucatariei revin la Antena 1 cu un sezon special Chefi la cuțite, in care cele mai spectaculoase farfurii, strategiile de joc, lupta pentru amulete, invitații surprinzatori și cei mai talentați concurenți pasionați de gastronomie vor alcatui mixul cuceritor care a atras…