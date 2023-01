Cât de mult s-a îndatorat România în 2022. Ultimele date de la BNR Datoria externa totala a Romaniei a crescut la 143,71 miliarde de euro in primele 11 luni din 2022, potrivit datelor publicate vineri, 13 ianuarie, de Banca Nationala a Romaniei (BNR). "In perioada ianuarie - noiembrie 2022, datoria externa totala a crescut cu 7,133 miliarde de euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 97,407 miliarde euro la 30 noiembrie 2022 (67,8% din totalul datoriei externe), in scadere cu 0,1% fata de 31 decembrie 2021; datoria externa pe termen scurt a inregistrat la 30 noiembrie 2022 nivelul de 46,311 miliarde euro (32,2% din totalul datoriei… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

