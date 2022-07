Guvernul a adoptat modificarile propuse la Codul Fiscal. Incepand cu 1 august se scumpesc țigarile și bauturile alcoolice, cresc taxele pentru jocurile de noroc, se reduce pragul pentru acordarea facilitatilor fiscale in industria alimentara si in domeniul constructiilor și se modifica taxarea contractelor part time. Dar, oare, cat de impovarati sunt romanii cu taxe si […] The post Cat de impovarati sunt romanii cu taxe si impozite fata de Ungaria, Bulgaria, Germania sau Austria first appeared on Ziarul National .