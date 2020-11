Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Dolj a amanat pana azi, 4 noiembrie 2020, pronunțarea in dosarul in care este judecata contestația mandatului de primar al Craiovei al Liei Olguța Vasilescu, dar mai are de așteptat pana la validare. Contestatarul: „Majoritatea absoluta a craiovenilor nu o vor primar” Practic, validarea mandatului…

- Alianța USR Plus inregistreaza o creștere de 3 puncte procentuale in sondajul realizat de IMAS la comanda Europa FM in octombrie. 20,4% ar fi scorul Alianței daca duminica ar avea loc alegeri parlamentare. Practic USR Plus are acum un scor mai bun decat avea PSD luna trecuta. De ce alegerile se organizeaza…

- Dupa aproape un an de seceta hidrologica, lunile septembrie și octombrie au adus ploi, astfel incat agricultorii au putut insamanța terenurile agricole cu grau sau orz. Totuși, pentru dezvoltarea culturilor de toamna nu este suficienta umiditate in sol, suține președintele Asociației Producatorilor…

- CHIȘINAU, 20 oct – Sputnik. Jumatate din campania electorala prezidențiala s-a incheiat. Ziua alegerilor este la doar doua saptamani distanța. Este timpul sa aflam care dintre candidați au cheltuit cel mai mult pentru promovarea mesajului. Sputnik Moldova a intocmit un rating al candidaților la președinție,…

- PodcasturiIon Ștefanița: Multe cladiri risca sa se ruineze Intr-un interviu pentru Sputnik Moldova, directorul Agenției de Inspectare și Reabilitare a Monumentelor, Ion Ștefanița, a declarat ca 80 la suta dintre cladirile vechi din zona Chișinaului istoric se afla intr-o stare de degradare și necesita…

- ​Mutat în toamna din cauza pandemiei de coronavirus, turneul de la Roland Garros propune în acest an o rețeta financiara mult redusa pentru sportivii care-i vor calca pragul. Premiile au intrat la apa în 2020 daca este sa le comparam cu ceea ce a fost în 2019. Ba, mai mult, învingatoarea…

- Hotelurile din Budapesta, care obțin 90% din venituri din turismul extern ar putea sa se închida din nou, dupa ce guvernul a impus restricții la granițe, iar cei 5000 de ghizi turistici sunt în pericol sa își piarda locurile de munca, scrie site-ul portfolio.hu. ”Ghizii turistici…

- Septembrie este luna redeschiderii școlilor pentru multe state ale lumii. Cu o serie de restricții insa. Elevi din toata lumea vor trebui sa se obișnuiasca cu gandul ca vor sta doar in clasa pe toata durata cursurilor, chiar și in pauze, ca vor avea ore mai scurte și vor purta masca in permanența. Multe…