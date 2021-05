Cât de european este proiectul legii 5G? Modul in care a fost elaborat Proiectul Legii 5G nu poate sa nu suscite o seama de reacții, observații și propuneri de corectare a unor aspecte legate de efectele nedorite ale aplicarii acesteia nu numai fața de consecințele ei in plan economic, dar și in planul condiționalitaților impuse de apartenența Romaniei la Uniunea Europeana. Este de ințeles faptul ca actualii noștri decidenți politici țin sa respecte promisiunea facuta partenerilor strategici prin semnarea Memorandumului cu Administrația Trump, dar nu trebuie niciodata sa se uite ca suntem membrii UE și ca beneficiem de la Uniune… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

