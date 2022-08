Cât de deschise sunt firmele din România la trendul global cage-free? Tot mai mulți consumatori și tot mai multe firme refuza sa consume, respectiv sa foloseasca ori sa vanda oua marcate cu cifra 3 și au toate motivele! De ce? Ouale marcate cu cifra 3 provin de la gaini crescute fara acces la aer liber sau lumina naturala, cu un spațiu individual de dimensiunea unei coli A4. Aceste condiții nu le permit gainilor sa-și manifeste comportamentele naturale, motiv pentru care dezvolta, adesea, stres sever și probleme de sanatate. Prin comparație imagineaza-ți cum ar fi ca de maine sa iți petreci viața intr-un lift alaturi de cateva persoane, fara nimic din ceea ce iubești… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

