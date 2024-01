Cât de des să speli tricoul, puloverul sau blugii. Cum afectează uleiurile corpului fibrele și țesăturile Multe persoane aleg sa-și spele hainele dupa fiecare purtare, insa conform experților, exista anumite articole vestimentare care nu ar trebuie spalate atat de des. Chiar și o țesatura buna poate fi afectata daca nu o curațați corespunzator, insa și ce este mult dauneaza. Iata cat de des trebuie sa speli tricoul, puloverul sau blugii! Cat […] The post Cat de des sa speli tricoul, puloverul sau blugii. Cum afecteaza uleiurile corpului fibrele și țesaturile appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

