- A venit cel mai important moment al serii! Dupa ce a fost filmata in ipostaze tandre și momente romantice alaturi de Razvan Kovacs, Daria a confruntat-o pe Ema Oprișan. Cele doua s-au intalnit fața in fața și și-au imparțit replici dure. Ispita și concurenta au vorbit despre slabiciunile lui Razvan,…

- Ema Oprișan a petrecut tot mai mult timp in compania lui Romeo și se pare ca s-au apropiat tot mai mult. Dupa ce a fost consolata de ispita, ca urmare a gesturilor facute de iubitul ei pentru ispita Daria, Romeo a marturisit ca il afecteaza sa o vada pe Ema Oprișan cat de mult sufera.

- Ema Oprișan a cerut sa discute cu ispita Romeo Vasiloni, dupa ce a vazut imaginile cu Razvan Kovacs de la bonfire in ediția 10 din sezonul 7 Insula Iubirii de pe 21 iulie 2023. Concurenta a vrut sa-l informeze pe barbat ca urmeaza sa paraseasca insula din cauza lucrurilor pe care iubitul ei le-a facut…

- Ediția din aceasta seara, Ema Oprișan a gasit consolarea de care a avut nevoie in prezența lui Romeo. Concurenta și ispita și-au petrecut seara impreuna, iar ea și-a impartașit sentimentele pe care le are, dupa ce a vazut-o pe Daria in brațele lui Razvan Kovacs. Cei doi s-au apropiat mai mult decat…

- Razvan Kovacs și Daria au legat o relație de prietenie mai apropiata decat și-ar fi imaginat, iar de aceasta parere a fost și Ema Oprișan, care a privit imagini cu iubitul ei in ipostaze controversate alaturi de ispita, la Insula Iubirii. De mai multe ori cei doi s-au comportat la fel ca un cuplu, iar…

- Ema Oprișan a participat la Insula Iubirii alaturi de iubitul ei, Razvan Kovacs. In emisiune s-au intamplat foarte multe lucruri, atat bune, cat și mai puțin bune, iar concurenta de la Insula Iubirii a explicat recent ce lecție importanta a invațat. Tanara a fost mai sincera ca niciodata. Iata ce a…

- In ediția din seara trecuta de la Insula Iubirii, Ema Oprișan a facut un gest neașteptat. Concurenta și-a mutat inelul primit de la Razvan Kovacs pe alt deget, moment in care spunea ca nu se aștepta ca iubitul sau sa se apropie atat de mult de o ispita.

- Razvan Kovacs pare cucerit de ispita Daria Cuflic, iar Ema Oprișan a facut un gest neașteptat, ca urmare a aproprierilor dintre cei doi. Concurenta spune ca inelul de logodna primit de iubitul sau nu mai are nicio semnificație și ca este tot mai sigura ca relația nu va evolua frumos.