- Inspectorii CJAS au imputat ambulatoriului medical „Themis-Art" din Canta suma de 353.500 de lei. Acestia au descoperit ca medicul isi trimitea lui insusi pacienti sau ca ar fi inregistrat consultatii fictive. Cabinetul dadea anunturi de angajari si folosea pentru decontari datele celor care se inscriau.…

- Majoritatea marilor companii s-au confruntat in ultimii ani cu experiențe de tip ghosting in procesele de recrutare, un indicator major al unor noi fenomene sociale, cu efecte grave in urmatorii ani.

- Astazi de Ziua Internaționala a Femeii, echipa TurdaNews a realizat un interviu cu primarița Daniela Manaila de la Tureni, avand ca subiect „meseria” de mama, soție, primar. Practic care este rolul femeii in administrația locala? Daniela Manaila are cateva mandate de primar la activ și face echipa buna…

- Argumentele profesorului Ioan Coman, celebru chirurg urolog din Cluj Napoca, expuse intr-un interviu. Cornel Nistorescu: Daca ați fi pentru o zi Ministrul Sanatații, care sunt primele trei lucruri care le-ați schimba din acruala Lege a sanatații? Prof. Ioan Coman: Cam greu intr-o singura zi, dar probabil…

- Marina Albu, Vaslui: "Sora mea are 48 de ani si se chinuie de cativa ani din cauza unor dureri de cap si la nivelul orbitelor oculare. Medicul nostru de familie i-a spus ca cel mai probabil este vorba de o sinuzita dar ca este bine sa mearga la un medic ORL-ist. Pentru ca durerile nu sunt permanente,…

- Dr. Ionut Leahu, medic stomatolog cu competența in implantologie orala și master in implantologie orala și parodontologie a reusit, pe parcursul a 12 ani, sa puna bazele celei mai extinse retele de clinici stomatologice din Romania. De un an si cateva luni, Craiova se numara printre orasele in care…

- Iata care sunt cele noua cai prin care putem slabi rapid:1. Postul intermitent Postul intermitent este un model de alimentație care implica posturi regulate, pe termen scurt, și consumul de mese intr-o perioada mai scurta de timp, pe parcursul zilei.Mai multe studii au indicat ca postul intermitent…