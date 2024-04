Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea, una dintre cele mai iubite prezentatoare tv din Romania, a decis sa-și deschida o mica afacere. Mai exact, soția lui Tavi Clonda și-a deschis un business cu produse facute chiar de ea: cozonaci, zacusca, dulceața de ardei iute sau portocale. Pe rețelele de socializare, vedeta iși promoveaza…

- Fiind considerat cel mai aspru din punct de vedere alimentar și doar cu puține dezlegari la pește, postul Paștelui ii va costa scump pe romani anul acesta. Cele mai cautate alimente sunt legumele și verdețurile. Agricultorii spun insa ca vor fi nevoiți sa vanda kilogramul de roșii cu 30 de lei, sa acopere…

- Mijlocul lunii martie aduce pe tarabe primele tomate autohtone ale anului, insa nu oricine și le va permite. Afla, din randurile de mai jos, cat costa rosiile romanesti in piete, in 2024. Cel mai mare producator din Buzau a vorbit despre prețurile de la tarabe, ce vor fi cu aproape 10% mai mari decat…

- A inceput sezonul urzicilor in Romania, iar acest lucru se cunoaște dupa preț. Acestea s-au scumpit radical in anul 2024, iar clienții sunt nevoiți sa plateasca mai mulți bani, daca vor sa se bucure de ele și in acest an. Iata cu cat se vinde un kilogram

- Preturile produselor agricole au scazut in ultima luna a anului 2023 cu 13,36% raportat la decembrie 2022, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS). Aceasta evolutie a preturilor s-a datorat in principal produselor vegetale, ale caror preturi au avut o contributie de…

- Romanii au parte de vești proaste in ceea ce privește prețul carnii de miel in acest an. Pentru ca ultimele luni ale anului trecut su adus majorari pe toate planurile, efectul acestora se vede in puterea de cumparare a romanilor. Iata cat ar putea sa coste mielul de Paste 2024. Preturile au crescut,…

- Ultimu an a adus, din pacate, majorari pe toate planurile, iar efectul acestora se vad in puterea de cumparare a romanilor. Cu aproape trei luni inainte, crescatorii vorbesc deja de noi majorari, așa ca ne-am decis sa aflam cat va costa mielul de Paste 2024. Conform datelor din teren, preturile au crescut,…

- Prețurile pe care turiștii trebuie sa le achite in Valea Prahovei, in anul 2024, sunt piperate. Nu oricine iși permite sa petreaca aici zilele libere. Chiar și mancarea s-a scumpit. Care este prețul unei ciorbe de fasole in bol de paine in 2024, in Bușteni și Sinaia. Unde aleg romanii sa petreaca zilele…