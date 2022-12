Cât costă un curcan pregătit de chef Cătălin Scărlătescu Chef Catalin Scarlatescu vine in ajutorul gospodinelor cu produse gata preparate pentru sarbatori. Vedeta sarbatorilor de Craciun este curcanul pregatit, pentru care romanii vor trebui sa scoata din buzunar o suma piperata de bani. Pentru cei care nu prefera carnea de porc, curcanul este a doua varianta in aceasta perioada a anului. El poate fi cumparat gata preparat de pe site-ul cunoscutului chef. Pentru un curcan de 20 de kg, romanii artrebui sa scoata din buzunar 2763 de lei. The post Cat costa un curcan pregatit de chef Catalin Scarlatescu appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doar cateva zile ne mai despart de Craciun și de masa festiva. Gospodinele au pregatit, deja, meniul pentru aceasta zi, iar cine iși dorește curcan, poate achiziționa preparatul lui Catalin Scarlatescu. Acesta a anunțat in urma cu puțin timp oferta pe care a pregatit-o.

- Romanii scot din buzunare sume din ce in ce mai mari pentru masa de Craciun, in special cei care nu o pregatesc singuri, acasa. Odata cu majorarea prețurilor la produsele de baza, și preparatele tradiționale comandate de la restaurante au prețuri din ce in ce mai piperate. Iata cat costa un platou cu…

- Ministrul Agriculturii Petre Daea spune ca se va aproviziona cu porcul de Craciun de la un prieten și nu din supermarket. El ii indeamna pe romani sa faca la fel: sa cumpere de la producatorii locali. „Porcul il cumpar de la un prieten. Romanii noștri știu sa creasca porci, știu sa-i pregateasca. Il…

- Dupa ce s-a dedicat ani buni fotbalului, fostul dinamovist, Liviu Ganea a decis sa se implice in industria horeca.El ii asteapta pe oameni cu mancaruri traditionale, la targul din Piata Constitutiei. An de an, se imbraca in haine populare și participa la Targul de Craciun de la București. Anul acesta,…

- La Bistrița Nasaud, Ocolul silvic municipal a scos la vanzare primii brazi naturali pentru sarbatorile din acest an, la prețuri cuprinse intre 70 si 95 de lei. Oferta include și molizii argintii la ghiveci, care costa pana la aproximativ 140 de lei, in functie de dimensiuni. Brazii ornamentali sunt…

- Targul de Craciun din București este vizitat an de an de mii de oameni și anul acesta, organizatorii au pregatit și mai multe surprize. Casuțele cu bucate tradiționale și decorațiuni iși așteapta, din nou, vizitatorii cu o mulțime de specialitați specifice sezonului rece și nu numai.

- Romanii taie din cheltuieli, dar nu renunța la vacanțe. Sunt dispuși sa dea mii de euro ca sa iși petreaca sarbatorile de iarna la 30 de grade Celsius. O arata rezervarile facute deja pentru Craciun și Revelion. Doua treimi dintre pachetele disponibile au fost deja vandute, iar interesul romanilor pentru…

- Actrița Tora Vasilescu a vorbit despre facturile marite pe care le-a primit de la furnizorii de energie și spune ca romanii nu le pot plati din pensii. „E rușinos sa fim smeriți, atat de smeriți, in fața celor care iau decizii pentru”, a subliniat Tora. „Am un creier supraviețuitor, om vedea ce vom…