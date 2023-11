Cât costă jacheta lui Michael Jackson? A fost scoasa la vanzare celebra jacheta de piele purtata de Michael Jackson in anii 1980. Cat costa jacheta celebrului cantareț? Imbracamintea alb-negru, purtata de regretatul artist intr-o reclama la Pepsi, va fi vanduta in cadrul unei licitații. Prețul de vanzare al acesteia pornește de 200.000 de lire sterline și poate ajunge la 400.000 de lire. De precizat este și faptul ca, articolul vestimentar se afla printre cele 200 de suveniruri muzicale vandute vineri la Londra. The post Cat costa jacheta lui Michael Jackson? appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O jacheta de piele emblematica purtata de Michael Jackson in anii 1980 a fost cumparata pentru suma de 250.000 de lire sterline (306.000 de dolari), noteaza BBC. Haina, purtata de regretatul cantareț intr-o reclama la Pepsi, ar fi trebuit sa se vanda cu o suma cuprinsa 200.000 și 400.000 de lire sterline.…

- Simona Halep, jucatoarea care a primit o suspendare de patru ani pentru dopaj, a pozat alaturi de un ceas Hublot, evaluat la 25.000 de euro. Dupa o colaborare de 7 ani, Halep, fost ambasador al companiei elvețiene, a incheiat contractul cu Hublot. Chiar și așa, aceasta nu a impiedicat-o pe „Simo” sa…

- A fost scoasa la licitație palaria pe care Michael Jackson a purtat-o la data de 25 martie 1983, mai exact la cea de-a 25-a aniversare a casei de discuri Motown, in timp ce executa primul sau moonwalk. Acum, la 40 de ani distanța de atunci, accesoriul este vandut la o licitatie la Paris. Care este prețul…

- Palaria pe care Michael Jackson a purtat-o la cea de-a 25-a aniversare a casei de discuri Motown, la 25 martie 1983, in timp ce executa primul sau moonwalk, este scoasa la vanzare. Obiectul a fost expus in cadrul unei licitatii de la Paris, scrie observatornews.ro .

- Un mall din municipiul Arad a fost scos la vanzare pentru o suma de circa 9 milioane de euro, dupa ce a ramas fara chiriași. Inaugurat in 2011, in urma unei investitii de aproximativ 70 milioane de euro, mall-ul a fost inchis in ultimii ani, deoarece nu mai avea chiriasi. Au mai functionat, ce-i drept,…

- Dupa cum se prefigureaza lucrurile la acest moment, anul viitor va debuta cu scumpiri și inca din primele zile. Pe lista ar urma sa se afle combustibilii, alcoolul, bauturile care conțin zahar, dar si tutunul, odata cu majorarea accizei. O astfel de masura are ca scop acoperirea golurilor din buget.…

- Ne-am obișnuit deja ca prețurile unor produse alimentare sa fie afișate la gramaje mici, adica la suta de grame. Pe langa branzeturi sau mezeluri, de exemplu, noul intrat pe lista este cozonacul. Așa ca daca aveți pofta de cozonac și nu va permiteți sa cumparați unul – ce-i drept, și prețul este pe…

- Serinus Energy PLC a raportat luni ca a inregistrat o pierdere inainte de impozitare in prima jumatate a anului 2023, pe fondul unei scaderi a producției și a prețurilor medii mai scazute ale echivalentului petrolului. Acțiunile companiei de explorare, evaluare și dezvoltare a petrolului și gazelor,…