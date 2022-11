Cât costă cea mai scumpă mașină second hand cumpărată anul trecut în România Deși mulți nici nu viseaza la aceste sume, unii romani iși permit sume astronimice, chiar și pentru o simpla mașina. Ce-i drept, nu este chiar simpla, dar tot a costat 700.000 de euro la mana a doua. Cea mai scumpa mașina inmatriculata in Romania in anul 2022 a costat 700.000 de euro, fiind vorba despre un Bugatti Veyron, la mana a doua. La momentul lansarii, o astfel de mașina noua costa circa 1,7 milioane de euro. De asemenea, are capcitatea de a depași 400 de kilometri la ora și ajunge la 100 de km/h in numai 2,5 secunde. Pe locul doi se claseaza un Ferrari F8 Spider, care a costat 450.000… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe șoselele din Romania circula mașini de sute de mii de euro, iar in anul 2022 au fost inmatriculate in țara noastra vehicule pe care mulți le-au vazut doar in poze.Cea mai scumpa mașina inmatriculata in Romania in anul 2022 a costat 700.000 de euro, fiind vorba despre un Bugatti Veyron,…

- 1 din 5 masini second hand importate in Romania este vanduta cu origine falsa (19%), sustin expertii Cebia, o companie specializata in colectarea si raportarea datelor istorice ale masinilor rulate, potrivit unui comunicat transmis redactiei. Conform sursei citate, asta inseamna ca anunturile nu mentioneaza…

- Aproape 30 de milioane de euro reprezinta mita pe care au dat-o PSD și PNL catre presa din Romania in ultimii doi ani. Cu banii dați catre presa guvernul ar fi construit un spital județean. In 33 de ani guvernul nu a construit nici un spital nou. Pe de alta parte partidele primesc subvenții publice…

- ”Siguranța și incredere”: O mașina a Poliției a accidentat un biciclist langa o trecere de pietoni, iar incidentul se dorește a fi mușamalizat. Avem imagini halucinante, surprinse de o camera video din apropiere, unde se vede clar cum mașina Poliției il lovește și il accidenteaza pe biciclist, iar apoi…

- Veste proasta pentru șoferii din Romania. Aceștia vor fi nevoiți sa plateasca taxe mai mari in funcție de noxele emanate de mașini. Conducatorii auto o sa plateasca taxe pentru poluare in funcție de vechimea mașinii. Anunțul este oficial, iar proiectul intra in vigoare pana la jumatatea anului viitor.

- Inspectorii RAR Timiș au facut o descoperire șocanta cand proprietarul unui microbuz cumparat din Austria s-a prezentat la Registrul Auto Roman pentru inspecția tehnica in vederea inmatricularii in Romania.

- Mașina manelistului Tzanca Uraganu, un Ferrari, a fost implicata intr-un accident rutier, vineri seara, in Bragadiru. Bolidul se pare ca era condus de fratele manelistului. Conform imaginilor publicate de stirileprotv.ro, mașina s-a izbit de un copac și a suferit daune semnificative. „La data de 30…

- Ai atatea lucruri de ținut minte incat uneori ți-ai dori libertatea de a mai uita din ele. Zile de naștere și alte aniversari, parole de mail și Facebook, PIN-urile cardurilor, codul de la interfon, lucruri de cumparat, lucruri de reparat, asta nemaivorbind despre cat ne solicita memoria sarcinile…